En çok kullanılan emoji hangisi?

Apple tarafından sunulan bir raporla iOS ve Mac sahibi kullanıcılar arasındaki en popüler emoji ortaya çıktı. Gülmekten adeta yarılan ve ağlayan emoji Apple resmi verilerine göre gerçekten de çok seviliyor.

Anonim veriler ve kullanıcı analitikleri ile elde edilen sonuca göre, popülerliğe göre bilimsel emoji sıralaması ortaya konmuş. Bu veri ve analitiklerin sadece izin veren kullanıcılardan elde edildiğinin de altını çizelim.

Sıralamada ikinciliği kalp ve üçüncülüğü ise ağlayan emojinin elde ettiği görülüyor. Birinci olan emoji ise en yakın rakibini dörde katlayarak birinciliği rahatça göğüslemiş duruyor.