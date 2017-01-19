En gerçekçi iPhone 8 konsepti

iPhone 6 modelleri tanıtıldıktan sonra sonraki yıllarda tanıtılan iPhone 6S ve iPhone 7 hemen hemen aynı tasarıma sahipti. Apple’ın iPhone 8’in tasarımında büyük değişiklikler yapması bekleniyor. Hollandalı bir şirket olan Handy Abovergleich, şimdiye kadar gelen tüm söylenti ve sızıntılara dayanarak iPhone 8'in konsept modelini tasarladı.

iPhone 8 konsept modelinde bir AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca, üst kısmında, tüm bildirimleri gösteren ve kullanıcılar için geniş ekran alanı sağlanmasına yardımcı olan bir AMOLED durum çubuğu mevcut.

Altta bir Touch ID parmak izi algılayıcı etkinleştirilmiş sanal haptik Ana Sayfa düğmesi bulunuyor. Ayrıca, Ana Sayfa düğmesinin sol ve sağ tarafında iki adet sanal kısayol tuşu mevcut. Ek güvenlik için iris tarayıcı da cihazda bulunan özellikler arasında yer alıyor. Kullanıcı kontak lens, gözlük ve güneş gözlüğü taktığında bile gözü sorunsuzca tarayabilir.

iPhone 8 konsept modeli arka panelinde çift kamera sensörleri yer alıyor. 16 megapiksellik kamera, loş ışık koşullarında çarpıcı fotoğraflar çekebilen bir f/1.7 diyafram ile donatılmış. Konsept ayrıca, 4K çözünürlüklü video çekimi desteği sunan iPhone 8'in USB Type-C bağlantı noktasına sahip ilk Apple iPhone olacağını gösteriyor.

Bunun yanı sıra görüntüler, iPhone 8'in çok beklenen kablosuz şarj özelliğini alacağını ortaya koyuyor. iPhone 8 konsept telefon, Apple A11 Fusion yongaseti ile güçlendirilmiş.

Handy Abovergleich’e göre, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone 8 Pro olmak üzere üç model gelecek. Bu cihazlar, parlak beyaz, siyah, paslanmaz çelik altın, gümüş, jet siyahı ve gül altın gibi altı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

iPhone 8 Pro'nun Apple Pencil kalem desteğiyle gelmesi bekleniyor. Basınca duyarlı kalem, kullanıcıların geleneksel kalem ile yapılabilecek her şeyi yapmalarını sağlayacak.

Tasarım açısından, iPhone 8 konsept modelinin ultra-ince çerçeveleri ve yuvarlak kenarları bulunuyor. iPhone 8 söylentilerinde belirttiği gibi, iPhone 4 ve 4S'de kullanılan arka ile ön kısım cam malzeme ve çerçevesi paslanmaz çelikten imal edilmiş.

Sonraki sayfalarda konsepte ait görselleri inceleyebilirsiniz.