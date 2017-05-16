En güvenilir kaynaktan iPhone 8 görüntüleri

Apple, bu sonbahar aylarında bir sonraki amiral gemisi iPhone'u tanıtacak ve gün geçmiyor ki cihaz hakkında bir sızıntı veya söylenti gelmesin. Bu hafta başlarında aksesuar endüstrisindeki güvenilir bir kaynak, Engadget'a "iPhone 8'in" kasasının son derece detaylı bir CAD dosyasını gönderdi. Bu dosya doğrultusunda telefonun render görüntüsü elde edildi.. Buradaki en belirgin özellik, çift kameranın yeni yönelimi, hem mikrofonun hem de flaşın kamera çıkıntısının bir parçası olacağı yönünde.

Şekil tanıdık gibi görünse de, kablosuz şarjın entegrasyonuna olanak tanıyan cihazın arka yüzü camla kaplanacak. Bu sonuçlar, yeni nesil iki iPhone'dan küçük olduğundan çift kamera artı kablosuz şarjın standart bir özellik haline geleceğini öngörüyor. Kaynak, her iki ekran boyutunun da yükselişe geçeceğini söyledi. 4.7 inçlik versiyon 5 inçlik bir seviyeye çıkacak ve 5.5 inç'lik "Plus" versiyonu 5.8 inç'e kadar büyüyecek. Ne yazık ki, bu görüntüler, yeni söylentilerde olduğu gibi kenardan kenara ekran olup olmayacağını belirtmiyor ancak, CAD dosyasındaki gövde ölçümleri, iPhone 7'den biraz daha uzun, daha geniş ve daha kalın bir gövdeye işaret ediyor.

Ayrıca görsellere göre, çift kamera ve camla aynı hizada olan bir parmak izi okuyucu bekliyoruz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.