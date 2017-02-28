En hızlı şarj teknolojisi Super mCharge tanıtıldı!

MWC 17 etkinliğinde sahne alan Meizu, yeni şarj teknolojisi Meizu Super mCharge'ı tanıttı. Meizu Super mCharge sahip olduğu özellikleri ile piyasanın en hızlı şarj teknolojisi olmaya aday. Meizu'nun tanıtımına göre Super mCharge teknolojisi 20 dakika içerisinde 3.000 mAh kapasiteli bataryayı %0'dan %100 seviyesine doldurabiliyor.

Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisinden de hızlı olan Meizu Super mCharge, 55W maksimum güç tüketimi ile şarj işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca Meizu Super mCharge teknolojisi 800 şarj döngüsünden sonra bataryada sadece %20'lik bir kayıp meydana getiriyor.

Hızlı şarj konusu Note7'nin patlama olayları ile gündeme geldiği için Meizu bu konuda işini sağlama aldığını açıklıyor. Meizu Super mCharge ile şarj olan batarya maksimum 39 derece sıcaklığa ulaşıyor. Bu sayede patlamaların önüne geçilmiş olunuyor.