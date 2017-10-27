En ince ve en hafif iPhone X kılıfları

İnce, hafif, şeffaf, sağlam veya deri. Apple'ın resmi ürünleri de dahil olmak üzere değerli iPhone X'iniz için çoğu büyük üreticiden kılıflar var. Apple'nın onarım servisleri pahalı olduğundan, 999 dolarlık standart 64 GB iPhone X modeli için koruyucu kılıflar almak isteyebilirsiniz.

Ancak mobil kullanıcılar, bu kadar pahalı bir telefonu kılıflar ile hantal bir görünüme sokmak istemez. Yeni Apple iPhone X, bu yıl Apple'ın son birkaç modelinde sunduğu metal malzeme yerine muhteşem cam tasarım ile geliyor ve kırılganlığı daha fazla olabilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda iPhone X için en ince ve en hafif kılıf ve kapakları inceleyebilirsiniz.

1. Peel (24.99$)