Yeni iPhone'lar hangi özellikler ile gelecek?

Apple, bu yıl bir sürpriz yaparak 3 farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ın yanında 10. yıla özel iPhone olan iPhone 8 veya iPhone Edition olarak isimlendirilecek telefonlar, büyük bir sabırsızlıka bekleniyor. Peki, bu yeni iPhone modellerin ön plana çıkan çarpıcı özellikleri ne olacak?

1. Üç yeni iPhone modeli

Bu yıl iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8 modelleri tanıtılacak. iPhone 7s modelleri LCD ekran ile gelirken, iPhone 8 ise OLED ekrana sahip olacak.

2. iPhone 8 tam ekran tasarım ile geliyor

iPhone 8, Galaxy S8 ve LG G6'da olduğu gibi tam ekran tasarım ile gelecek. Söylenenlere göre iPhone 8, bu zamana kadar ki ekran/gövde oranı en yüksek değere sahip telefon olacak.

3. iPhone 8'de yepyeni sanal ana ekran butonu olacak

iPhone 8 ile tam ekran tasarımına geçileceği için fiziki ana ekran tuşu kaldırılacak. Zaten Apple bunun sinyalini iPhone 7 ile vermişti. iPhone 8 ile artık yuvarlak ana ekran tuşu yerini sanal butona bırakacak.

4. 3D algılama

iPhone 8 ile 3D algılama teknolojisi gelecek. 3D algılamanın ön kamerada kullanılması ve Galaxy serilerinde yer alan Iris tarayıcıdan daha fazla güvenli olması bekleniyor.

5. RAM Durumu

iPhone 7s'te 2 GB ve iPhone 7s Plus'ta ise 3 GB RAM'in yer alması bekleniyor. iPhone 8'de ise RAM'den kısmayıp Apple'ın 4 GB RAM'e yer vereceği söyleniyor.

6. Daha fazla depolama alanı

iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modelleri 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneği ile gelecekken, iPhone 8, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama birimi ile gelecek.

7. Lightning ile yola devam

Apple, Lightning bağlantısından yeni iPhone modellerinde de vazgeçmeyecek. Ancak Lightning bağlantısının diğer ucu USB Type-C olacak.

8. Renk seçeneği kısıtlı olabilir

iPhone 5c'ye renkli derken son eklenen kırmızı rengi ile iPhone 7 en renkli iPhone unvanını sessiz sedasız eline almıştı. Ancak bu yıl bu kadar renkli iPhone modelleri görmeyeceğiz.

9. Yeni iPhone'lar ne zaman satışa sunulacak?

Son gelen bilgilere göre; iPhone 7s ve iPhone 7s Plus Eylül ayında satışa sunulacakken, iPhone 8 Kasım veya Aralık aylarında kullanıcılar ile buluşacak.