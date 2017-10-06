En iyi akıllı telefon Galaxy S8!

İngiltere'de gerçekleşen Mobile Choice Consumer Awards 2017, Samsung Galaxy S8'i "Yılın Telefonu" olarak adlandırdı. Mobile Choice Consumer Awards 2017 (Mobil Seçim Tüketici Ödülleri) geçen akşam Londra'da gerçekleşti ve çeşitli akıllı telefon şirketlerine sayısız ödül verildi.

Samsung'un Galaxy S8, 2017 yılının en iyi Kameralı Telefonu ödülünü aldı ve Samsung, 'Yılın Üreticisi' ödülü aldı. Samsung dışında, Huawei, Motorola, FitBit, Apple gibi markalar da birkaç ödül aldılar Huawei'nin Honor 9, 'En İyi Orta Pazar Telefonu' ödülünü kazandı. Motorola'nın Moto E4, 'En İyi Değerli Telefon' ödülünü aldı. Apple Watch 2, 'En İyi Akıll Saat' unvanını kazarken, Fitbit Charge 2 'En İyi Fitness Giyilebilir' ödülünü kazandı. Google Home, 'Yılın En İyi Gadget'ı' ödülünü kazandı.