En iyi Android telefonlar (Ekim 2017): fiyat karşılaştırması

2017 yılının ikinci yarısı için en iyi Android telefonlar tanıtıldı ve fiyat açısından nasıl karşılaştırıldığına bir göz atmanın tam zamanı.

Ancak her telefona ayrıntılı olarak bakmadan önce bir şey açıklığa kavuşturalım. Telefon fiyatları son bir yılda büyük bir farkla arttı ve tam olarak bunun nedenini anlamak gerçekten zor.

Yıllardır popüler olan "400 dolarlık amiral gemisi" konsepti sona erdi ve bu yıl, en iyi telefonların maliyeti 900 dolardan fazla.

Aşağıda ele aldığımız telefonların ortak bir özelliği var. Aynı Qualcomm Snapdragon 835 sistem çipinde çalışıyorlar. Yani bu, sistem seviyesinde aralarında bir performans farkı olmadığı anlamına geliyor. Bu yüzden özellikle aynı çipi çalıştıran telefonlar için bu kadar çarpıcı bir fiyat farkı görmek ilginç.

En iyi Android telefonların Ekim 2017 tarihinden itibaren ABD'deki fiyat karşılaştırması şöyle:

Marka Telefon Fiyat

(64GB) Fiyat

(128GB) OnePlus 5 480$ 540$ HTC U11 550 $ 630$ Sony Xperia XZ1 Compact 600 $ - Samsung Galaxy S8 625$ - Google Pixel 2 650$ 750$ Sony Xperia XZ1 650$ - Essential Phone - 700 $ Samsung Galaxy S8 + 725$ - LG V30 810$ - Moto Z2 Force 810$ - Google Pixel 2 XL 850$ 950 $ Samsung Galaxy Note8 930$ -

Bu bilgilerde en çarpıcı olan şey, Galaxy Note 8 ile aynı çipe sahip olan OnePlus 5'in aslında fiyatın neredeyse yarısına sahip olması. Ancak bu listede bulunan en pahalı telefon Not 8 değil. Google Pixel 2 XL'nin 128GB'lık versiyon fiyatı 950 dolar.