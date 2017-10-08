En iyi Android telefonlar (Ekim 2017): fiyat karşılaştırması

En iyi amiral gemisi Android akıllı telefonların fiyatları nasıl?

08/10/2017 12:25

2017 yılının ikinci yarısı için en iyi Android telefonlar tanıtıldı ve fiyat açısından nasıl karşılaştırıldığına bir göz atmanın tam zamanı.

Ancak her telefona ayrıntılı olarak bakmadan önce bir şey açıklığa kavuşturalım. Telefon fiyatları son bir yılda büyük bir farkla arttı ve tam olarak bunun nedenini anlamak gerçekten zor.

Yıllardır popüler olan "400 dolarlık amiral gemisi" konsepti sona erdi ve bu yıl, en iyi telefonların maliyeti 900 dolardan fazla.

Aşağıda ele aldığımız telefonların ortak bir özelliği var. Aynı Qualcomm Snapdragon 835 sistem çipinde çalışıyorlar. Yani bu, sistem seviyesinde aralarında bir performans farkı olmadığı anlamına geliyor. Bu yüzden özellikle aynı çipi çalıştıran telefonlar için bu kadar çarpıcı bir fiyat farkı görmek ilginç.

En iyi Android telefonların Ekim 2017 tarihinden itibaren ABD'deki fiyat karşılaştırması şöyle:

Marka

Telefon

Fiyat 
(64GB)

Fiyat 
(128GB)

OnePlus

5

 480$

 540$

HTC

U11

 550 $

 630$

Sony

Xperia XZ1 Compact

 600 $

-

Samsung

Galaxy S8

 625$

-

Google

Pixel 2

 650$

 750$

Sony

Xperia XZ1

 650$

-

Essential

Phone

-

700 $

Samsung

Galaxy S8 +

 725$

-

LG

V30

 810$

-

Moto

Z2 Force

 810$

-

Google

Pixel 2 XL

 850$

950 $

Samsung

Galaxy Note8

 930$

-

 Bu bilgilerde en çarpıcı olan şey, Galaxy Note 8 ile aynı çipe sahip olan OnePlus 5'in aslında fiyatın neredeyse yarısına sahip olması. Ancak bu listede bulunan en pahalı telefon Not 8 değil. Google Pixel 2 XL'nin 128GB'lık versiyon fiyatı 950 dolar.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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