En iyi fiyat - performans bilgisayarı adayı Monster Abra A5 V11.1

2005 yılından beri ürettiği yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla Türkiye’deki oyun tutkunlarının takdirini ve güvenini kazanmayı başaran yerli marka Monster Notebook, mağazasına eklediği Abra A5 V11.1 15.6" Oyun Bilgisayarı ile fiyat/performans alanında da iddialı olduğunu ilan ediyor.

Kusursuz Performans

Birinci hedefi oyunculara en yüksek performansı sunmak olan Monster, bu amaçla tüm modellerinde olduğu gibi Abra A5 V11.1 modelinde de Intel’in Kaby Lake ailesine mensup Core™ i7-7700HQ işlemcisini tercih etmiş. Bu güçlü işlemciye eşlik eden 4GB GDDR5 belleğe sahip Direct-X 12 destekli NVIDIA® GeForce® GTX1050 grafik kartı, ailesinin daha üst model üyelerini aratmayan bir performans sunuyor.

Oyun bilgisayarlarının vazgeçilmez bileşenleri haline gelen yüksek okuma ve yazma hızına sahip SSD depolama birimi, oyun arşivleri için 1TB kapasiteli ikinci bir disk ve 2133MHz hızında DDR4L bellekler gibi kilit donanımlar da Abra A5 V11.1’in performansını daha da yukarılara taşıyor.

Abra A5 V11.1’in oyuncular için özel olarak tasarlandığı detaylarına bakılınca hemen anlaşılıyor. RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye, 1920x1080 çözünürlüğe ve 170 derece görüş açısına sahip 15.6" inçlik Full HD Mat LED ekran, çift fanlı soğutma sistemi Monster’ın tüm oyunculara sunduğu yüksek standardın parçalarını oluşturuyor. Bunun yanında 120 Hz Full HD görüntü aktarımına imkân veren HDCP destekli bir adet HDMI ve 144Hz Full HD görüntü veren iki adet Mini DisplayPort bağlantısı ile Abra A5 V11.1 profesyonel oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bir ürün olduğunu gösteriyor.

Muhteşem Fiyat

En yeni oyunları yüksek ayarlarda akıcı biçimde çalıştırabilen, ince düşünülmüş ayrıntılarıyla farklı ihtiyaçları olan oyunculara hitap eden Abra A5 V11.1 KDV dâhil 3899 TL’lik fiyatıyla da oyunseverlerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.