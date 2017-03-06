En iyi Google Chrome eklentileri - 1

Google Chrome'da kullanabileceğiniz en iyi eklentileri bir araya getirdik. Bu eklentiler ile Chrome'u artık daha verimli kullanabilirsiniz. İşte en iyi Chrome eklentileri!

06/03/2017 09:15

Google'ın internet tarayıcısı Chrome, sunmuş olduğu eklenti çeşitleri ile kullanıcıların büyük beğenisini topluyor. Chrome Web Mağazası üzerinde yer alan Chrome eklentileri arasında en iyilerini sizler için bir araya getirdik. Bu Chrome eklentileri sayesinde tarayıcınızı artık daha verimli olarak kullanabilirsiniz.

En iyi Google Chrome eklentileri - 1

Turn Off the Lights

Turn Off the Lights, YouTube üzerinde video izleyenlerin mutlaka indirmesi gereken eklentiler arasında yer alıyor. Turn Off the Lights eklentisi sayesinde etrafı karartarak sadece YouTube videolarına odaklanabiliyorsunuz.

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Eklentiyi indirmek için tıklayın

    Yazar: Ender Öztürk

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