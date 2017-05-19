En iyi GTA oyunu hangisi?

Grand Theft Auto serisi, ilk çıktığı günden beri, büyük bir hayran kitlesine sahip. Birçoğumuz da bu serinin oyunları ile büyüdük. Peki, hiç en iyi oyun hangisi en kötü oyun hangisi düşündünüz mü? Biz düşündük ve sıraladık. Bu yazımızda, en iyiden en kötüye GTA oyunlarını sizlere aktaracağız.

Bu listemiz, kişisel görüşlerimizden oluşuyor. Bizim sevdiğimiz oyunu, siz sevmiyor olabilirsiniz. Buna ek olarak bizce her oyun birbirinden harika ancak aralarında bir fark tabiki de var ve biz bu farktan dolayı bu listeyi hazırladık. Lafı çok uzatmadan listeye geçelim.

Grand Theft Auto Advance

Bizce, Grand Theft Auto Advance, serinin en başarısız oyunu. Çünkü o zamanlarda oynamaya değecek bir oyun değildi. GTA Advance, 2004 senesinde çıkmıştı fakat o zamanlarda oynayabileceğimiz, seriye ait daha iyi oyunlar vardı. Bir de üstüne, Game Boy Advance platformu, zamanın en az popüler platformuydu.