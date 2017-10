En iyi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kılıfları

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone 7 ve 7 Plus'a benzerdir ancak kablosuz şarjla yardımcı olmak için arka kısım cam malzemeden üretilmiştir. iPhone 8 serisi bir tık daha büyük olduğundan, iPhone 7 ve 7 Plus kılıflarının birçoğu yeni modellere uymayacaktır. Bu nedenle en iyi iPhone 8 kılıfları yazımızda, yalnızca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için üretilmiş kılıflara yer verdik. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kılıf piyasaya çıkacaktır.

Speck Presidio Serisi

Speck Presidio Serisi hem iPhone 8/8 Plus hem de iPhone 7/7 Plus ile uyumludur. Önceki Candyshell Serisinden yüzde 20 daha incedir ve 3 metreye kadar düşme testinde yüzde 52 daha fazla şok emici özelliktedir. Seride Grip, Clear, Metalik ve yeni ultra ekstra dahil olmak üzere çeşitli modeller yer almaktadır.

The OtterBox Symmetry Serisi

OtterBox Symmetry Serisi, şirketin en şık kılıfıdır ve oldukça ince ve koruyucudur. Tasarım olarak Speck'in kılıflarını benzerdir. Çeşitli renk seçenekleri ile gelen kılıflar 50$ başlangıç fiyatına sahiptir.

Bu kılıf iPhone 8/8 Plus ve iPhone 7/7 Plus modelleri ile uyumludur.

Spigen Ultra Hybrid S

Kore şirketi Spigen, iyi tasarımlar ve uygun fiyatlar sayesinde Amazon'da binlerce (muhtemelen milyonlarca) telefon kılıf sattı. Ultra Hybrid S, 12$ civarında satışta olan basit ve sade bir kılıftır. Bu ikinci nesil model, hem iPhone 8 hem de iPhone 7'ye uyuyor ve katlanır bir stand ayak içeriyor.

Spigen Neo Hybrid

Spigen'den bir başka popüler ince kılıf. Birkaç renk seçeneği ile gelen Neo Hybrid, yaklaşık 15 dolarlık fiyat etiketine sahip. Modelin daha öneki iPhone 7 sürümü iPhone 8'e uymuyor. Ancak biraz değiştirilmiş "ikinci nesil" sürümü hem iPhone 7 hem de iPhone 8'e uyuyor. Ayrıca iPhone 8 Plus için de kullanılabilir.

Sena Wallet Book

Sena, iPhone'lar için oldukça pahalı, lüks görünümlü deri kılıflar üretiyor ve iPhone 8 ile iPhone 8 Plus için de çeşitli kılıflar pazarlıyor. Wallet (cüzdan) kılıflarını beğenebilirsiniz ancak kalın sırtlara sahip olanların bazılarının kablosuz şarjı desteklemeyebileceğini bilmelisiniz.

Tech21 Evo Check

Tech21, iPhone 8 ve 8 Plus için Evo Check, Evo Wallet, Pure Clear ve Evo Check Evoke olmak üzere çeşitli ürün yelpazesine sahiptir. 3 metreye kadar düşme testinden başarıyla geçen Evo Check, yaklaşık 40$'lık fiyat etiketine sahip.

OtterBox Strada

Piyasada en çok sevilen kılıf modellerinden biri olan OtterBox Strada, iPhone 8 ve 8 Plus için geri döndü. Kılıf, kapağının içindeki kredi kartı yuvasına ek olarak, tam ekran korumasına sahip. Kılıfın fiyatı iPhone 8 için 50$, iPhone 8 Plus için 60$'dan başlarken, internet üzerinden bu fiyatların çok altına satın almak mümkün.

OtterBox Universe

OtterBox'un Universe kılıf sistemi diğer iPhone kılıflarına çok benziyor. Ancak Universe özel. Gerçekten oldukça iyi bir kılıf ancak 50$'lık fiyatı biraz daha aşağıda olabilirdi. Model, iPhone 7/7 Plus ile de uyumludur.

X-Doria Revel Lux

X-Doria'nın göz alıcı tasarıma sahip Impact Revel Lux modeli, 25$'lık fiyatı ile iyi bir koruma sağlayan ince, yarı saydam bir kılıf. Şu anda yeni iPhone modelleri arasından yalnızca iPhone 8 için satılmaktadır. Ancak iPhone 7 ile de uyumludur.

Urban Armor Gear

40 dolardan başlayan fiyatlarla sahip olabileceğiniz Urban Armour Gear (UAG) kılıflar, iPhone 8 ve 8 Plus ile uyumludur.

Birkaç renk seçeneği ile yarı saydam bir tasarıma sahip olan Plasma ve nakit para koymak için bir yuva olan folyo kılıf Metropolis'i beğenebilirsiniz.

