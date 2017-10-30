En iyi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kılıfları

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta kullanabileceğiniz en iyi kılıfları sizler için bir araya getirdik. İşte En iyi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kılıfları.

30/10/2017 13:50

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone 7 ve 7 Plus'a benzerdir ancak kablosuz şarjla yardımcı olmak için arka kısım cam malzemeden üretilmiştir. iPhone 8 serisi bir tık daha büyük olduğundan, iPhone 7 ve 7 Plus kılıflarının birçoğu yeni modellere uymayacaktır. Bu nedenle en iyi iPhone 8 kılıfları yazımızda, yalnızca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için üretilmiş kılıflara yer verdik. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kılıf piyasaya çıkacaktır.

Speck Presidio Serisi

Speck Presidio Serisi hem iPhone 8/8 Plus hem de iPhone 7/7 Plus ile uyumludur. Önceki Candyshell Serisinden yüzde 20 daha incedir ve 3 metreye kadar düşme testinde yüzde 52 daha fazla şok emici özelliktedir. Seride Grip, Clear, Metalik ve yeni ultra ekstra dahil olmak üzere çeşitli modeller yer almaktadır.

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The OtterBox Symmetry Serisi

OtterBox Symmetry Serisi, şirketin en şık kılıfıdır ve oldukça ince ve koruyucudur. Tasarım olarak Speck'in kılıflarını benzerdir. Çeşitli renk seçenekleri ile gelen kılıflar 50$ başlangıç fiyatına sahiptir.

Bu kılıf iPhone 8/8 Plus ve iPhone 7/7 Plus modelleri ile uyumludur.

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Spigen Ultra Hybrid S

Kore şirketi Spigen, iyi tasarımlar ve uygun fiyatlar sayesinde Amazon'da binlerce (muhtemelen milyonlarca) telefon kılıf sattı. Ultra Hybrid S, 12$ civarında satışta olan basit ve sade bir kılıftır.  Bu ikinci nesil model, hem iPhone 8 hem de iPhone 7'ye uyuyor ve katlanır bir stand ayak içeriyor.

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Spigen Neo Hybrid 

Spigen'den bir başka popüler ince kılıf. Birkaç renk seçeneği ile gelen Neo Hybrid, yaklaşık 15 dolarlık fiyat etiketine sahip. Modelin daha öneki iPhone 7 sürümü iPhone 8'e uymuyor. Ancak biraz değiştirilmiş "ikinci nesil" sürümü hem iPhone 7 hem de iPhone 8'e uyuyor. Ayrıca iPhone 8 Plus için de kullanılabilir.

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Sena Wallet Book

Sena, iPhone'lar için oldukça pahalı, lüks görünümlü deri kılıflar üretiyor ve iPhone 8 ile iPhone 8 Plus için de çeşitli kılıflar pazarlıyor. Wallet (cüzdan) kılıflarını beğenebilirsiniz ancak kalın sırtlara sahip olanların bazılarının kablosuz şarjı desteklemeyebileceğini bilmelisiniz.

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Tech21 Evo Check

Tech21, iPhone 8 ve 8 Plus için Evo Check, Evo Wallet, Pure Clear ve Evo Check Evoke olmak üzere çeşitli ürün yelpazesine sahiptir. 3 metreye kadar düşme testinden başarıyla geçen Evo Check, yaklaşık 40$'lık fiyat etiketine sahip.

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OtterBox Strada

Piyasada en çok sevilen kılıf modellerinden biri olan OtterBox Strada, iPhone 8 ve 8 Plus için geri döndü. Kılıf, kapağının içindeki kredi kartı yuvasına ek olarak, tam ekran korumasına sahip. Kılıfın fiyatı iPhone 8 için 50$, iPhone 8 Plus için 60$'dan başlarken, internet üzerinden bu fiyatların çok altına satın almak mümkün.

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OtterBox Universe

OtterBox'un Universe kılıf sistemi diğer iPhone kılıflarına çok benziyor. Ancak Universe özel. Gerçekten oldukça iyi bir kılıf ancak 50$'lık fiyatı biraz daha aşağıda olabilirdi. Model, iPhone 7/7 Plus ile de uyumludur.

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X-Doria Revel Lux

X-Doria'nın göz alıcı tasarıma sahip Impact Revel Lux modeli, 25$'lık fiyatı ile iyi bir koruma sağlayan ince, yarı saydam bir kılıf. Şu anda yeni iPhone modelleri arasından yalnızca iPhone 8 için satılmaktadır. Ancak iPhone 7 ile de uyumludur.

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Urban Armor Gear

40 dolardan başlayan fiyatlarla sahip olabileceğiniz Urban Armour Gear (UAG) kılıflar, iPhone 8 ve 8 Plus ile uyumludur.

Birkaç renk seçeneği ile yarı saydam bir tasarıma sahip olan Plasma ve nakit para koymak için bir yuva olan folyo kılıf Metropolis'i beğenebilirsiniz.

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Ayrıca iPhone X kılıfları yazımıza göz atmak için tıklayınız: En iyi iPhone X kılıfları

    Yazar: Ender Öztürk

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