En iyi iPhone X alternatifleri

Apple bu yıl üç yeni akıllı telefon tanıttı. Bunlardan iPhone X en iyi özelliklere sahip. Ancak fiyatı da bir o kadar fazla. Peki iPhone X hangi özelliklere sahip?

Apple iPhone X özellikleri

5.8 inç (2436 x 1125 piksel) OLED 458ppi Süper Retina HD ekran, 1.000.000: 1 kontrast oranı (tipik), 625 cd / m2 maksimum parlaklık, 3D Touch

Üç çekirdekli GPU, M11 hareket ortak işlemcisine sahip altı çekirdekli A11 Bionic 64-bit işlemci

64GB ve 256GB depolama seçenekleri

iOS 11

Su ve toz geçirmez (IP67)

12MP geniş açı (f / 1.8) ve telefoto (f / 2.4) kameralar, Çift optik görüntü sabitleme, Optik zoom, dijital yakınlaştırma 10x, Altı elementli mercek, Quad LED True Tone flaşı, 60 fps'de 4K video kaydı, 240 fps'de Slo-mo 1080p

F/2,2 diyafram, 1080p video kaydı, Retina Flaşlı 7MP ön kamera

FaceID yüz tanıma için TrueDepth kamera, stereo hoparlörler

Boyutlar: 143.6x 70.9 × 7.7 mm; Ağırlık: 174 gram

4G VoLTE, MIMO özellikli WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, okuyucu modlu NFC, GLONASS'lı GPS

Dahili şarj edilebilir lityum-iyon pil ile Qi kablosuz şarj etme, hızlı şarj etme, 12 saate kadar internet kullanımı, 21 saate kadar konuşma süresi.

Apple iPhone X, oldukça iyi özelliklere sahip olmasına rağmen, alternatif modelleri de yok değil. Eğer daha fazla para ödemek istemiyorsanız. Sonraki sayfalarımızda Apple iPhone X’e alternatif telefonları inceleyebilirsiniz.