Mobil için en iyi Batman oyunları!

Batman'in her süper kahramanın fanının kalbinde özel bir yeri olduğu bilinen birşeydir. Kara Şövalye, korkunç bir trajedi karşısında büyük bir güç ile büyüleyici bir karakter. Ve sonra Joker, Bane, Poison Ivy ve Riddler gibi hikayeleriyle ve güçleriyle efsanevi düşmanları var. Bruce Wayne tarafından kullanılan tüm aletleri, araçları ve silahları unutmayalım. Batman evreni, oyun oynamak için harika bir evrendir. Batman'i düşündüğünüz zaman, muhtemelen aksiyon oyunları aklınıza geliyor, ancak oyun geliştiricileri Batman hikayelerini anlatmanın eğlenceli yollarını da bulmuşlar.

LEGO Batman: Beyond Gotham

Batman olarak oynayın ve Brainiac'ın Dünya'yı yok etmesini engellemek için uzaya fırladığınızda DC Comics evrenindeki karakterlerle birlik olun. Justice League üyeleri, büyük LEGO figürleri, Lantern Corps ve kötüleri ve çok daha fazlasını içeren şaşırtıcı güçleri ve yetenekleri olan 100'den fazla karakteri oynanabiliyor. Ancak Batman'ın bomba ateşlemeli Demolition Suit'i, Robin'in hacker Techno Suit'i, Cyborg'un Stealth Suit'i ve Joker'in zorlu Decoy Suit'i gibi süper kıyafetleri giymesi durumunda kim daha fazla süper kahramana ihtiyaç duyar?

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