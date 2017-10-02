En iyi şiddet içermeyen oyunlar!

Kimilerinin eğlence anlayışında adrenalinin yeri olmayabilir. Bilgisayarınızın ya da konsolunuzun başına geçtiğinizde, koca orduları devirmek ve dünyayı kurtarmak yerine, uçsuz bucaksız bir kır bahçesinde dolaşmak isteyebilirsiniz. Oyun sektöründe şiddetin herhangi bir türünü içermeyen yapımlar azınlıktalar. Son yıllarda diğerlerinden farklılaşmak isteyen bağımsız geliştiriciler ve yenilikçi stüdyolar, yaşamın daha uysal yönlerini dijital dünyaya yansıtmaya çalışıyor. Ailenizle birlikte iyi vakit geçirmek ya da tek başınıza biraz kafa dinlemek istediğinizde oynayabileceğiniz en iyi barışçıl oyunları derledik.

Desert Golfing

Bu güzel golf oyunu iOS ve Android için mevcut!