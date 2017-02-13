En iyi Torrent siteleri içeriği ile siz takipçilerimizin karşısına çıkıyoruz. Sizler için derledimiz hızlı Torrent siteleri sayesinde; Torrent kullanıcılarının paylaştıkları dosyalara kolayca erişebileceksiniz. En iyi torrent sitelerine geçmeden önce Torrent'in yasal olup olmadığına değinelim.

Torrent, yapısı itibari ile yasal. P2P adı verilen sistem ile dosya paylaşıldığı için Torrent yasaldır ancak burada en önemli nokta indirdiğiniz dosyanın yasal olup olmadığı. Eğer indirdiğiniz dosyada DMCA veya benzeri koruma sistemi varsa bunu kullanmak yasal olmuyor.

En iyi Torrent siteleri 2017

Demonoid

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