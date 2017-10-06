En iyi ücretsiz Battle Royale oyunları!

Oyun sektörünün en yeni ve popüler türü hayatta kalma oyunları. Bu tür, PlayerUnknown Battlegrounds’ın piyasaya çıkması ile birlikte daha da popülerleşti. Hayatta kalma oyunları daha çok Battle Royale türüne çevrilmiş olsa da özü hala emin adımlarla ilerliyor. Bugün sizlere en iyi ve ücretsiz hayatta kalma oyunlarını listeleyeceğiz.

Islands of Nyne: Battle Royale

Oyun şuan alfa testinden ancak en yakın zamanda testler hızlandırılıp oyun piyasaya sürülmeye hazırlanıyor!

Oyuna buradan ulaşabilirsiniz!