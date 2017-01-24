Batman, dünyanın gördüğü en popüler süper kahramanlardan biri. Herhangi bir süper insan yeteneği ya da gücüne sahip olmamasına rağmen, milyarderliğini çok iyi kullanıp Gotham şehrinin suça karşı korkusuz savunucusu olmayı başarıyor.

Bunları göz önünde bulundurarak, Batman video oyunları kataloğuna bir göz atmaya karar verdik, işte en kötüden en iyiye bütün Batman oyunları!

BATMAN: GOTHAM CITY RACER (2001)

Zor kontroller ve heyecan eksikliği, en büyük hayranların bile kaldıramayacağı 51 seviyeli akıl almaz, sıkıcı bir oyun sunan bir oyundu Batman Gotham City Racer. Oyunda bir Mario Kart tarzı arıyorsanız, maalesef yok. Oyun The New Batman Adventures adlı TV dizisinden esinlenilmiş. İyi bir Batman oyunu isteyenler Gotham City Racer'dan uzak durmalıdırlar. Gotham City Racer, Gotham City Racer çok özel bir oyun olabilirdi ama başarılamadı.