En pahalı iPhone X'e rağbet daha çok

iPhone X ön siparişlerinin birkaç hafta daha alınması beklenmiyor ancak, Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone için talep zaten oldukça güçlü. RBC Sermaye Piyasaları tarafından 4.000 kişiye yapılan ankete göre, katılımcıların %28'i iPhone X'i satın almakla ilgilendiğini belirtti. Ankete katılanların %17'si, iPhone 8'e ilgi gösterdiklerini ve %20'si de iPhone 8 Plus’a ilgi duyduğunu belirtti.

TheStreet tarafından yapılan bir araştırma notunda RBC, "Anketimizde, iPhone X'in zengin özelliği ve farklılaşmış tasarımının, önemli fiyat yüksekliğine rağmen çok fazla rağbet görüyor" dedi. Dahası, anket ayrıca, iPhone X ile ilgilenen kişilerin % 57'sinin 64GB modelinden daha pahalı olan 256GB modelini tercih etme olasılığının olduğunu ortaya koydu. Elbette Apple 256GB modelinin alt katmanlı modele kıyasla 150 $ daha fazla fiyat etiketine sahip.

Apple iPhone X, iPhone 6’dan bu yana ilk büyük tasarım değişikliği oldu ve iPhone 8 modellerinin satışında patlama olmamasının en büyük nedeni, insanların iPhone X’in piyasaya sürülmesini beklemesidir.