En pahalı Nokia telefon modelleri!

Nokia, karanlık çağına girmeden önce telefon sektöründe fırtınalar estiriyordu. Günümüzde iPhone 7 Plus ve Galaxy S7 edge modelleri nasıl bir etki yarattıysa zamanında da Nokia 8800 ve N95 aynı etkiyi yaratmıştı. Hatta fiyatları ile şimdiki üst segment telefonlar ile yarışan Nokia telefonların sınırlı sayıda üretilen ultra lüks, neredeyse ev fiyatında olan modelleri vardı.

Gold, Diaomond ve Supreme gibi kelimeler ile fark yaratan Nokia telefonları, üzerindeki değerli taşlar ile fiyatının hakkını veriyordu. Biz de sizler için zamana damga vurmuş bu ultra lüks Nokia telefon modellerini bir araya getirdik. Listemizin ucuzdan pahalıya doğru gittiğini belirtelim.

5. Nokia 8800 Gold Edition

Bir dönemin iş adamı telefonu olarak nitelendirebileceğimiz ve sadece 2,700 dolara satılan Nokia 8800 Gold Edition, 24K altından yapılmıştı. Nokia 8800 Gold Edition, özellikleri, kutusu, malzeme kalitesi ve şarj yuvası hariç, standart 8800 ile aynıydı.