En rahatlatıcı oyunlar!

Gerçekte yaşayamadığımız şeyleri bizlere yaşatan oyunlar, genellikle aksiyon dolu şeyleri konu edinirler. Bazı oyunlarda son sürat araba sürerken, bazılarında önümüzdeki insanlara tüm şarjörü boşaltırız. Günümüzde şiddet ve aksiyon içermeyen oyunlar yok denecek kadar az. Daha çok keşfetmek, etkileşim kurmak üzerine kurulmuş oyunlar da mevcut. Biz de size bu ve buna benzeyen en iyi oyunları derledik.

No Man’s Sky

PlayStation 4 için.

PC için.