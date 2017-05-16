En sağlam Galaxy S8 sertifika aldı!

Samsung Galaxy S8 Active Wi-Fi sertifikası aldı.

16/05/2017 12:05

Bildiğiniz gibi Samsung, her yıl tanıttığı amiral gemisi modellerine ek olarak, daha sağlam ve dayanıklı Active modelini tanıtıyor. Bu yıl da Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8’in Active modeli üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde sızıntıları gerçekleşen Galaxy S8 Active, şimdi de Wi-Fi sertifikası alırken görüntülendi.

Ancak ne yazık ki liste, genelde olduğu gibi cihazın model numarasını (SM-G892A) ve çalışan işletim sistemi  (Android 7.0 Nougat) dışında yeni bir şey ortaya koymuyor. 

Bununla birlikte, gerekli sertifikaları toplamaya başladığı göz önüne alındığında, Galaxy S8 Active’in yakın zamanda tanıtılmasını bekliyoruz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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