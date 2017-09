En ucuz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus hangi ülkede satılıyor?

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıtmış olduğu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri bazı ülkelerde satışa sunulmaya başladı. Türkiye'de iPhone 8'in 3.699 TL'den, iPhone 8 Plus'ın ise 4.099 TL'den satışa sunulması bekleniyor. 64 GB baz model iPhone 8'i Türkiye'den daha ucuza satın alabileceğiniz ülkeleri sizler için listeledik.

En ucuz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, doğal olarak anavatanı olan Amerika'da satılıyor. Amerika'da iPhone 8 2.445 TL ve iPhone 8 Plus ise 2.795 TL'ye satılıyor. İkinci ülke ise Japonya. Japonya'da iPhone 8 2.461 TL ve iPhone 8 Plus ise 2.805 TL'ye satılıyor.

Avrupa'da ise en ucuz iPhone 8, İsviçre'de satılıyor. İsviçre'de iPhone 8 2.894 TL ve iPhone 8 Plus ise 3.295 TL'ye satılıyor. Şimdilik iPhone 8'in en pahalı satıldığı ülke ise 3.464 TL ile Rusya oluyor. Ancak Rusya, pahalılık konusunda tahtını önümüzdeki ay Türkiye'ye kaptırabilir.

Bakalım Apple, Türkiye'de uygulamış olduğu agresif fiyat politikasına bir çeki düzen getirecek mi? Gerçi rakibi Samsung'un Note 8'i 4.999 TL'den satışa sunduğunu düşünürsek, iPhone 8'in Türkiye fiyatının 4.000 TL'yi çok rahat geçeceğini söyleyebiliriz.

En ucuz iPhone 8'in satıldığı ülke

En ucuz iPhone 8 Plus'ın satıldığı ülke