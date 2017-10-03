En zor oyunlardan Cuphead'i hasar almadan bitiren oyuncu!

Xbox One ve PC platformları için çıkan Cuphead’i ön plana çıkaran şey, oyunun çok acımasız olması. Ancak Avalthoth isimli YouTube kullanıcısı adeta imkansızı başararak 28 boss’un tamamını hasar almadan tamamladı. 28 boss’da da A+ alan YouTube kullanıcısı, bunu yaparken kaçmadı veya başka bir yöntem kullanmadı.

Tüm savaşlarını bir videoya çekerek kanıtlayan oyuncu, hatasız oynamasına rağmen 25:49’da boss savaşını yendikten sonra bir darbe aldı, ancak boss zaten öldüğü için bu hasar etki etmedi. Aeraloth’un hedefleri henüz bitmedi. Oyuncu şimdi de uzman aşamasında S derecesi alarak oyunu bitirmek istiyor.

Genelde hep bu tarz videolar çeken Aeraloth, YouTube kanalına daha önce de bu tarz videoları yüklemiş ve bunları da hasar almadan tamamlamaya çalışmıştı. Platform oyunlarını sevenlerin vazgeçilmezi olacak Cuphead piyasaya sürülmesinden 4 gün sonra 124.000’den fazla kopya satmayı başardı. Xbox One sayılarıysa henüz açıklanmadı.