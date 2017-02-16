Ericsson, dünyanın ilk 5G ağ platformunu tanıttı

Ericsson, mevcut ağların sorunsuz bir şekilde yeni nesil ağa dönüşmesine yardımcı olacak 5G ağ platformunu sunan ilk şirket oldu.

Bu sayede verilerin ağır kullanım durumları, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik gibi uygulamalara doğru ilerleme ihtiyacı kolaylaştırılacak. Platform 5G çekirdek, Radyo ve nakliye ile,dijital destek sistemleri, dönüşüm hizmetleri ve güvenlik biriminden oluşuyor.

Yeni nesil 5G için hazırlanmak, şebeke operatörlerine büyük bir iş fırsat sunacak. 2026 yılına kadar 582 milyar dolar pazar olması bekleniyor ve bu da, gelirlerin % 34 artması anlamına geliyor.

Ericsson, imalat ve enerji sektörlerinin 5G'li şebeke operatörleri için en büyük fırsatları temsil edeceğini düşünüyor.

Ericsson'daki İş Birimi Ağ Ürünleri Yöneticisi Arun Bansal, "Bu lansmanla birlikte, ağ yeteneklerinde büyük bir değişimin başlangıcını desteklemek için 5G platformumuzu tanıtıyoruz; müşterilerimizin daha gelişmiş kullanım öyküleri ve yeni iş modelleri sunmasına izin veriyoruz. Müşteriler, operatörlerin evrim yolculuklarını 5G'ye kadar sürdürebilmelerini sağlayan önemli bir kilometre taşı. " dedi.

İşte bazı telekom operatörleri için 5G kullanım örnekleri:

İlk kıtalar arası 5G deneme ağı, Deutsche Telekom, SK Telecom ve Ericsson tarafından başarıyla gösterildi ve ağ dilimleri diğer operatörün üzerinde kullanılabilir hale getirildi.