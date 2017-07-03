Eski Note 7 ile yenisi arasındaki fakrlılıklar!

Geçtiğimiz yıla patlama haberleri ve geri çekilmesi ile damgasını vuran Galaxy Note 7, küllerinden yeniden doğuyor ve Samsung Galaxy Note FE "Fan Edition" adı ile resmi olarak artık resmen duyuruldu. Gelen bilgilere göre telefon, sadece 400.000 adet imal edilecek ve bunlar çoğunlukla Samsung'un ev sahası olan Güney Kore pazarında yer alacak. Diğer büyük pazarlarda Note FE'nin satışa sunulacağı konusunda herhangi bir teyit yok.

Kullanılabilirlik sorunları bir yana, Note FE, Not 7'ye oldukça çok benziyor ama birkaç önemli farklılıklar ile piyasaya geliyor. Bu farklılıkları aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

1. Güvenli bir 3,200mAh pil ünitesi

Eski ve yenilenmiş Note 7 akıllı telefonların arasındaki temel fark arkadaki pil ünitesidir. Arızalı 3,500mAh ünitesi, uzun süre dayanamadığı için, Galaxy Note 7 FE, en azından telefonunuzun patlamasını engelleyecek güvenli bir 3,200mAh pil ile geliyor. Yeni pil, telefonu genel olarak güvenli hale getiren Samsung’un 8 noktalı güvenlik kontrolleriyle uyumludur.