Star Wars: Battlefront 2 için sürpriz destek!

Dünya üzerindeki birçok oyuncu 11 Kasım'da çıkacak olan yeni Star Wars: Battlefront 2'yi beklerken GOG, yaptığı duyuruda LucasArts'ın klasiği 2005'de piyasaya sürülen Star Wars: Battlefront 2'nin 2014'de kapatılan sunucularının tekrar aktifleştiğini açıkladı.

GameSpy'ın kapatılmasından sonra online desteğini kaybeden oyun, kapandığı gün bile büyük bir oyuncu kitlesine sahipti. Üçüncü parti programlar ile hayranlar tarafından hayatta tutulan çoklu oyuncu desteği, GOG ve Disney'in ortaklığı sonrası resmi olarak hayata döndü.

Bu da demek oluyor ki oyunu ek bir program olmadan oynayabilirsiniz. Ayrıca Battlefront 2'ye Steam'de sahip olan oyuncular GOG oyuncuları ile birlikte oynayabilecekler. Star Wars: Battlefront 2, ilk olarak 2005 yılında PlayStation 2, Xbox, PSP ve PC'de yayınlanmıştı. Steam ve GOG üzerinde hala satışta olan oyun, GOG üzerinde şuan indirimli. U