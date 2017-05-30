Essential Phone, Galaxy S8+, iPhone 7 Plus ve LG G6 karşı karşıya

Android'in mucidinin geliştirdiği Essential Phone, Galaxy S8+, iPhone 7 Plus ve LG G6 ile karşılaştırıldı. Bakalım Essential Phone rakipleri karşısında nasıl?

30/05/2017 15:15

Android'in mucidi Andy Rubin, bugün merakla beklenen telefonu Essential Phone ile karşımıza çıktı. Yenilikçi kamera özellikleri ve güçlü donanımı ile ön plana çıkan Essential Phone, bu yılın amiral gemisi modelleri olan Galaxy S8+, iPhone 7 Plus ve LG G6 ile karşılaştırıldı.

Android'in mucidi tarafından geliştirilen telefon Essential!

Snapdragon 835 yonga setine, 4 GB RAM'e, 5.71 inç büyüklüğünde ekrana ve 13 Megapiksel iki adet arka kameraya sahip olan Essential Phone bakalım rakipleri karşısında hangi konularda daha iyi hangi konularda daha kötü?

Essential Phone, Galaxy S8+, iPhone 7 Plus ve LG G6 karşı karşıya

  Essential Phone Galaxy S8 Plus LG G6 iPhone 7 Plus
Ekran 5.71-inch IPS LCD
1312 x 2560 pixels		 6.2-inch AMOLED
1440 x 2960 pixels		 5.7-inch IPS LCD
1440 x 2880 pixels		 5.5-inch IPS LCD
1080 x 1920 pixels
Boyutlar 141.5 x 71.1 x 7.8 mm 159.5 x 73.4 x 8.1 mm 148.9 x 71.9 x 7.9 mm 158.2 x 77.9 x 7.3 mm

Ekran/Kasa Oranı

  84.47% 83.33% 79.47% 67.58%
İşlemci Snapdragon 835 Snapdragon 835 (US) 
Exynos 8895 (Intl)		 Snapdragon 821 Apple A10 Fusion
RAM 4GB 4GB 4GB 3GB
Depolama 128GB 64GB + microSD 32GB + microSD 32, 128, 256GB
Batarya 3,040mAh 3,500mAh 3,300mAh 2,900mAh
Arka Kamera 13MP RGB + 13MP monochrome
f/1.8
PDAF
4K video		 12MP 
f/1.7 
OIS
4K video		 13MP f/1.8 + 13MP f/2.4 wide-angle
OIS
4K video		 12MP f/1.8 + 12MP f/2.8
2.0x optik zoom
OIS
4K video
Ön Kamera 8MP f/2.2 8MP f/1.7 5MP, f/2.2 7MP f/2.2
Yazılım Android 7.x Android 7.x Android 7.1 iOS 10.x
Suya dayanıklılık Var, IP68 Var, IP68 YVar, IP68 Var, IP67

    Yazar: Ender Öztürk

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