Android'in mucidi Andy Rubin, bugün merakla beklenen telefonu Essential Phone ile karşımıza çıktı. Yenilikçi kamera özellikleri ve güçlü donanımı ile ön plana çıkan Essential Phone, bu yılın amiral gemisi modelleri olan Galaxy S8+, iPhone 7 Plus ve LG G6 ile karşılaştırıldı.

Snapdragon 835 yonga setine, 4 GB RAM'e, 5.71 inç büyüklüğünde ekrana ve 13 Megapiksel iki adet arka kameraya sahip olan Essential Phone bakalım rakipleri karşısında hangi konularda daha iyi hangi konularda daha kötü?

Essential Phone, Galaxy S8+, iPhone 7 Plus ve LG G6 karşı karşıya