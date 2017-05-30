Android'in mucidi Andy Rubin, bugün merakla beklenen telefonu Essential Phone ile karşımıza çıktı. Yenilikçi kamera özellikleri ve güçlü donanımı ile ön plana çıkan Essential Phone, bu yılın amiral gemisi modelleri olan Galaxy S8+, iPhone 7 Plus ve LG G6 ile karşılaştırıldı.
Android'in mucidi tarafından geliştirilen telefon Essential!
Snapdragon 835 yonga setine, 4 GB RAM'e, 5.71 inç büyüklüğünde ekrana ve 13 Megapiksel iki adet arka kameraya sahip olan Essential Phone bakalım rakipleri karşısında hangi konularda daha iyi hangi konularda daha kötü?
Essential Phone, Galaxy S8+, iPhone 7 Plus ve LG G6 karşı karşıya
|Essential Phone
|Galaxy S8 Plus
|LG G6
|iPhone 7 Plus
|Ekran
|5.71-inch IPS LCD
1312 x 2560 pixels
|6.2-inch AMOLED
1440 x 2960 pixels
|5.7-inch IPS LCD
1440 x 2880 pixels
|5.5-inch IPS LCD
1080 x 1920 pixels
|Boyutlar
|141.5 x 71.1 x 7.8 mm
|159.5 x 73.4 x 8.1 mm
|148.9 x 71.9 x 7.9 mm
|158.2 x 77.9 x 7.3 mm
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Ekran/Kasa Oranı
|84.47%
|83.33%
|79.47%
|67.58%
|İşlemci
|Snapdragon 835
|Snapdragon 835 (US)
Exynos 8895 (Intl)
|Snapdragon 821
|Apple A10 Fusion
|RAM
|4GB
|4GB
|4GB
|3GB
|Depolama
|128GB
|64GB + microSD
|32GB + microSD
|32, 128, 256GB
|Batarya
|3,040mAh
|3,500mAh
|3,300mAh
|2,900mAh
|Arka Kamera
|13MP RGB + 13MP monochrome
f/1.8
PDAF
4K video
|12MP
f/1.7
OIS
4K video
|13MP f/1.8 + 13MP f/2.4 wide-angle
OIS
4K video
|12MP f/1.8 + 12MP f/2.8
2.0x optik zoom
OIS
4K video
|Ön Kamera
|8MP f/2.2
|8MP f/1.7
|5MP, f/2.2
|7MP f/2.2
|Yazılım
|Android 7.x
|Android 7.x
|Android 7.1
|iOS 10.x
|Suya dayanıklılık
|Var, IP68
|Var, IP68
|YVar, IP68
|Var, IP67
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