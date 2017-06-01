Essential Phone güncelleme alacak mı?

Android'in mucidi Andy Rubin, geçtiğimiz günlerde büyük ses getiren telefonu Essential Phone'u resmen tanıtmıştı. Farklı yapısı ve tasarımı ile dikkat çeken Essential Phone, Snapdragon 835 yonga seti ve 4 GB RAM'i ile amiral gemisi modellerine kafa tutuyor.

Android 7.0 Nougat ile gelen Essential Phone'un ilerleyen dönemde güncelleme alıp almayacağı büyük merak konusu olmuştu. Android 8.0 Oreo ile tanışmasına kesin gözüyle bakılan Essential Phone'un, o zamana kadar yayınlanacak olan aylık Android güvenlik güncellemelerini alıp almayacağı tartışmasına bugün son nokta koyuldu.

Essential Phone'un resmi Twitter hesabına sorulan soru karşısında; Essential Phone'un aylık Android güvenlik güncellemelerini alacağı resmen açıklandı. İlk etapta Amerika'da 699 dolara satılacak olan Essential Phone'un dünya çapında ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

Essential Phone'un Android'in mucidi tarafından geliştirilmesi ve firmanın tek telefonunun bu olmasını göz önünde bulundurursak; ilerleyen dönemde gelecek olan Android güncellemelerinin çok kısa bir sürede Essential Phone'a geleceğini söyleyebiliriz.