Essential Phone şimdi de iPhone 7'ye karşı!

Modüler özelliği ve çerçevesiz tasarımı ile dikkat çeken Essential Phone ile iPhone 7 karşılaştırması.

03/06/2017 10:00

 Android’’in kurucusu Andy Rubin'in şirketi Essential’in piyasaya süreceği akıllı telefon modeli Essential Phone’u diğar amiral gemileri ile karşılaştırmaya devam ediyoruz.

 Şimdi de, Essential Phone Android telefonların en büyük rakibi Apple'ın devi iPhone 7 ile karşılaştırıldı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Essential Phone ve iPhone 7 karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

Boyut

Boyutlar önemli ölçüde farklı değil, Essential Phone yüzde 3 daha uzun boylu, yüzde 6 daha geniş ve yüzde 10 daha kalın.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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