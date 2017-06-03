Essential Phone şimdi de iPhone 7'ye karşı!

Android’’in kurucusu Andy Rubin'in şirketi Essential’in piyasaya süreceği akıllı telefon modeli Essential Phone’u diğar amiral gemileri ile karşılaştırmaya devam ediyoruz.

Şimdi de, Essential Phone Android telefonların en büyük rakibi Apple'ın devi iPhone 7 ile karşılaştırıldı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Essential Phone ve iPhone 7 karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

Boyut

Boyutlar önemli ölçüde farklı değil, Essential Phone yüzde 3 daha uzun boylu, yüzde 6 daha geniş ve yüzde 10 daha kalın.