Essential Phone'un 360 derece kamerası ile çekilmiş ilk video!

Andy Rubin tarafından yapılan ilk akıllı telefon Essential Phone, donanım performansı, özellikle azaltılmış çerçeveleri ve ayrıca modüler tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Modüler aksesuarlar takılabilen Essetial Phone’un ilk aksesuarlarından biri 360 derecelik kamerası oldu. Telefonun 360 derece orijinal aksesuar ile ilk çekilmiş video ve iki gece çekimi yayınlandı.

8 saniye süren film, bir NBA Final sırasında 4K maksimum çözünürlük ile dün kaydedildi. Piyasada bulunan 360° mevcut en iyi kameralara rağmen görüntü kalitesi oldukça iyi görünüyor.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilir, gece çekimlerini inceleyebilirsiniz.