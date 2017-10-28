eWorld Cup 2018'i duyuruldu!

Dünya'nın en çok oynanan konsol oyunlarından olan FIFA'da EA ile birlikte FIFA eWorld Cup 2018'i düzenleyeceklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yakında böyle bir planlarının olduğıunun duyurmuşlardı ancak kimse bu kadar erken bir açıklama ve etkinlik başlangıcı beklemiyordu.

Büyük turnuvaya katılmak için, mevcut takımlar ve profesyonel oyuncular eleme turnuvalarına yakında başlayacak. 3 Kasım'da başlayacak olan eleme turnuvaları Temmuz 2018'e kadar sürecek. EA ve FIFA, eleme sezonu bitince oyunun en üst düzeydeki 128 oyuncusunu, FIFA 18 Global Series Playoff'larla daraltacak.

32 yarışmacı FIFA eWorld Cup 2018'de yarışmaya hak kazanacak ve şampiyon ilan edilecek. Kurallar, ödül ve mekanlar hakkında bir bilgi henüz verilmedi. Sizce ülkemizden de başarılı oyuncular buralarda kendini gösterebilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz?