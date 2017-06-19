Excalibur G600 güçlü donanımı ile dikkat çekiyor!

Casper, oyun bilgisayarı serisi Excalibur’u yeni modellerle güçlendirmeye devam ediyor. Yeni güncellemeler alan Excalibur ailesinin 15.6 inç ekranlı en yeni modeli Excalibur G600 serisi oldu.

Excalibur G600 özellikleri

Excalibur G600 modeli Nvidia GeForce 6GB GTX 1060, 192 bit GDDR5 ekran kartı seçeneği ile 3 kat daha fazla performans sağlıyor.

Excalibur G600 serisi, Full HD 15.6 inç ekranı ile 1920x1080 piksel çözünürlüğü ve 300 nit parlaklığı ile çok net ve canlı görüntülerle üst düzey oyun keyfi sunuyor. Turbo termal fan en zorlu uygulamalarda bile, cihazın ısısını optimum seviyede tutarak performanstan ödün vermiyor. Excalibur G600, en güçlü yedinci nesil Intel Core i7 7700HQ işlemci ile performans sınırlarını zorluyor.

Excalibur G600, Nvidia GeForce GTX 1060 ekran kartı ile şu ana kadar sunulan en yüksek performanslı görsellik yakalanıyor. Yeni nesil ekran kartı 3 kat daha fazla performans sağlayarak, oyun severlerin iştahını kabartıyor.

GTX 1060 serisinde, masaüstü bilgisayarlarda kullanılan ekran kartı teknolojisi sayesinde, en üst seviye gerektiren oyunlar için yüzde 47’lik performans artışı sunuluyor. Böylece her bir detayı en üst düzeyde göstererek size dizüstü bilgisayarda, masaüstü oyun deneyimi yaşatıyor.

Yeni nesil ekran kartının bir diğer özelliği ise, VR yani Sanal Gerçeklik oyunlarını desteklemesi. Uygun donanımla bu oyunları da oynatabilen Casper Excalibur G660, oyun severlere yeni deneyimleri sunuyor.

Excalibur G600, yüksek performansta düşük ısı vermek üzere özel olarak tasarlandı. Anakart ve ekran kartını ayrı ayrı soğutan “Turbo Termal Fan”a sahip Excalibur G600, performansından hiçbir şekilde ödün vermeden sessiz bir çalışma sağlıyor. Üç adet fan çıkışı sayesinde, sıcak hava dışarı atılıyor ve en zorlu oyunlarda bile en düşük ısı sağlanmış oluyor.

Intel’in performans odaklı işlemcisi i7 7700 HQ teknolojisi; üretkenliği 3 kata kadar artırıyor, düşük güç tüketimi ve güçlü grafik performansıyla oyuna hemen başlamanızı sağlıyor. Turbo boost teknolojisi, ihtiyaç duyduğunuz anda otomatik olarak bilgisayarın hızını arttırarak 2.8 GHz'den 3.8 GHz'e çıkarabiliyor.

Dolby Digital Ses Sistemi sayesinde; maksimum ses seviyesinde oyun oynarken, film izlerken, müzik dinlerken net ve güçlü ses kalitesinin keyfi sürülürken, ürünün altında bulunan subwoofer, sesteki tüm ayrıntıları duymak isteyen hassas kullanıcıları fazlasıyla tatmin ediyor.

Wireless Lan Intel 8260, interneti en ücra noktadan bile algılayarak, performans devini hiçbir bağlantıdan uzak bırakmaz. En güncel veri bağlantısı olan Type – C, sunduğu 10Gbps veri aktarımı ve 40Gbps bağlantı kapasitesi sayesinde yüksek verileri saniyeler içinde paylaşır.

Excalibur G600 serisi, 5000 TL ile 7000 TL’lik satış aralığında bir çok farklı konfigürasyon alternatifi ile tüketicilerle buluşuyor.

Casper Excalibur G600 Teknik Özellikleri

İşlemci : Intel Core i7-7700HQ İşlemci (2.8Ghz Intel Turbo Boost 3.8 Ghz’e kadar)

İşletim Sistemi : Windows 10 Home

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DDR5 192 bit / NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB 128bit GDDR5

Ekran : 15.6” Full HD Anti-Glare IPS LED Panel (1920*1080)

RAM : 16 veya 32 GB (2*16GB) SODIMM 2400Mhz DDR4

Depolama : 128GB M2 SSD/ 256GB M2 SSD / 512GB M2 SSD / 1000 TB

Kamera : 1MP HD, 720P, LED Mikrofonlu

Boyut ve Ağırlık : 385(H) x 261(W) x 25.1(L) mm – 2.5 kg

Pil : Prizmatik 6 Cell Batarya

Hoparlör : 2W*2 stereo speaker, 3W*1 Subwoofer, Dolby Digital Ses Sistemi

Bağlantılar : Bluetooth 4.0, Intel® 802.11 abgn/n/ac, WLAN,

Klavye ve Touchpad : Işıklı Özel Tasarım Gaming Klavye ve Touchpad

Portlar : 3 adet USB 3.1,1 adet Type-C, 1 adet HDMI, 1 adet Mini DP,1 adet SD Kart