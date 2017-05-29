Dünyanın en hızlı VPN hizmeti ExpressVPN'i inceledik

Virtual Private Network (VPN) yani Sanal Özel Ağ, dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan internet hizmetleri arasında yer alıyor. İnternette güvenlik için olmazsa olmazlar arasında yer alan VPN, ülkemizde sansürlenmiş sitelere erişimi sağlama amacı ile kullanıyor. Ancak VPN'in asıl amacı veri trafiğini şifrelemek ve kullanıcılara güvenli bir internet deneyimi sunmak.

Piyasada yüzlerce VPN hizmeti bulunuyor. Bu VPN hizmetlerinin çoğu Çin merkezli olması ile kullanıcıları tereddüte düşürüyor. Ücretsiz olan ve adı sanı duyulmayan VPN hizmetleri gizlilik sunmaktan çok veri trafiğinizi 3. parti kişiler ile paylaşıyor.

Biz de dünyanın en hızlı ve en güvenli VPN hizmeti olarak gösterilen ExpressVPN'i mercek altına aldık. Aylık yaklaşık 46 TL gibi yüksek bir fiyata sahip olunabilen ExpressVPN, bakalım parasının hakkını veriyor mu?

ExpressVPN, 256 bit şifreleme sistemi ile hizmet vermesiyle güvenlik konusunda üst düzey bir şifreleme sunuyor. Hizmet ayrıca log tutması ile ön plana çıkıyor. Bu sayede hem veri trafiğiniz şifreleniyor hem de internet geçmişiniz an ve an izlenmiyor.

ExpressVPN, OpenVPN (TCP, UDP), L2TP-IPsec, SSTP, ve PPTP protokollerini desteklemesi ile kullanıcıya geniş seçenekler sunuyor. Özellikle IPSec'i mobil platformda desteklemesi hem güvenlik hem de hız açısından büyük bir artı.

ExpressVPN'in 94 ülkede tam 145 şehirde sunucuları bulunuyor. Size en yakın sunucuyu seçerek hız konusunda büyük avantaj sağlayabilirsiniz. Ancak yaptığımız testlerde, en yakın bölgeyi seçmemize rağmen Ping'in 130'un aşağısına inmediğini gözlemledik. Hatta en düşük Ping değeri olan 125'i Türkiye sunucusunda alabildik.

Diğer VPN hizmetlerinde Almanya veya Hollanda'yı seçerek 110-120 arasında ping alabiliyorduk. ExpressVPN'in indirme hızında ise pek bir düşüklük yok. Yaptığımız indirme testlerinde 25 Mbps internetimiz VPN ile 23 Mbps ila 24 Mbps arasında indirme sundu.

ExpressVPN'i dilerseniz, Windows, MacOS, Android ve iOS uygulamasını indirip kullanabilir, isterseniz de direkt VPN destekli modeme ExpressVPN bilgilerinizi girerek L2TP-IPsec ve PPTP protokolleri ile kullabilirsiniz.

ExpressVPN'i 7 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Ancak daha sonra 46 TL ödeyerek sadece 3 cihazınızda hizmeti kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ancak yüksek ping değerlerini göz önünde bulundurarak 46 TL'yi verip vermemek tamamen size kalmış.