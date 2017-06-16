Game Boy Advance oyunlarını EZ Flash IV ile sorunsuz oynayın!

Nintendo’nun 2001 yılında piyasaya sürmüş olduğu el konsolu Game Boy Advance, yenilikçi yapısı ve oyunları ile büyük beğeni toplamıştı. Günümüzde hala faal bir şekilde çalışan Game Boy Advance için orijinal oyun bulmak maalesef ki çok zor. Piyasadaki GBA kasetleri ise orijinal olmadığı ve pil ile çalıştığı için oyun kayıtlarında sıkıntı çıkartabiliyor.

Ancak bu sorun EZ Flash IV ile tarih oluyor. Bu incelememizde EZ Flash IV kartının neler sunduğuna değiniyoruz.

EZ Flash IV sayesinde GBA üzerinde başta GBA olmak üzere GB, GBC, NES ve SNES oyunlarını stabil bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ancak NES ve SNES oyunları yeniden ölçeklendirildiği için bazen glitchler yaşanabiliyor.

EZ Flash IV'ye oyun atmadan önce; EZ4 Kernel 2.01 sürümünü yüklemeniz gerekiyor. Kernel yükseltmek için; EZ4 Kernel 2.01 dosyasını microSD kartın ana dizinine rar.'dan çıkarıp atın. Daha sonra EZ Flash IV'yi GBA'ya takın ve konsolu R tuşuna basılı tutarak açın. Kernel otomatik olarak yükseltilecektir.

İnternette bulunan ROM’ları EZ4Client uygulaması ile bilgisayardan microSD karta atıyorsunuz. Daha sonra EZ Flash IV kartını GBA’ya taktığınızda karşınıza bir liste açılıyor.

Bu listeden atmış olduğunuz oyunları seçip oynayabiliyorsunuz. EZ Flash IV’nin en çok sevdiğim yanı ise oyunların kayıtlarını gerçek zamanlı olarak alabilmesi. Bu sayede oyunun neresinde olursanız olun oyunu kaydedebiliyorsunuz.

EZ Flash IV ile NES ve SNES oyunlarını oynamak için ise pocketNES/SNES uygulamasını kullanmanız gerekiyor. NES/SNES oyunlarının ROM’larını bu uygulamanın içerisine atarak GBA üzerinde emüla edebiliyorsunuz. 47 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olan EZ Flash IV kartını buradan satın alabilirsiniz.