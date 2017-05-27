Ezo Sunal'dan çocuklara özel uygulama!

Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, ilköğretim çağı vr öncesindeki çocuklara özel bir mobil uygulama çıkardı. GittiGidiyor’un işbirliğiyle çıkaan LALALA isimli uygulama, çocuklar için müzik ve oyun dolu yepyeni bir dünya! Aileler ve öğretmenler için kaynak niteliğinde olan LALALA’nın tanıtımı Ezo Sunal Çocuk Atölyesi öğrencilerinin performansıyla başladı.

Uygulamanın içeriğinde müzik, hikaye, masal, ninni, şarkı, karaoke ve oyunlu videolar bulunuyor. Ezo Sunal’ın ebeveyn ve öğretmenleri videolarda izle ve uygula tekniğiyle yönlendirdiği LALALA’da çocukların oyunlarla sosyalleşmesi, beden ve mekan farkındalığı kazanması ve grup bilinciyle hareket etmesi hedefleniyor.

LALALA’nın çocuklara yönelik bir kaynak olduğunu belirten Ezo Sunal: LALALA, içerik olarak müzik, hareket, ritim, hikâye, ninni ve aktivitelerden oluşuyor. Videolarla anlatım yapıyoruz. Şarkıları ön plana çıkardığımız bu uygulamadaki bütün parçaların sözleri ve müzikleri de bizlere ait. Hikayeler, masallar, yani kısacası tüm içerikler tamamen orijinal ve özgün. İçeriklerin dışında kullanıcı kullanımı da çok kolay. Bu uygulamamız sayesinde ebeveynler ve öğretmenler çocuklar ile daha kaliteli vakit geçirme imkanı bulacak. Gelişim çağındaki çocukları harekete ve öğrenmeye yönlendiren zengin içeriğiyle LALALA müzik ve oyun dolu yepyeni bir dünya. dedi.