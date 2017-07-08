Hızlı ve güvenli! İşte Freedome VPN incelemesi!

VPN’in asıl amacı internette gizliliği sağlamak olmasına rağmen, VPN ülkemizde yasaklı sitelere giriş amacı ile kullanılıyor. İnternette anonim olarak gezinmek isteyenlerin ve olası siber saldırılarda kendini güvence altına almak isteyenler için geliştirilen F-Secure Freedome VPN, sunduğu gizlilik ve hızın yanında izlenme koruması ve internet koruması ile ön plana çıkıyor.

F-Secure Freedome VPN ile hem IP’nizi gizleyebilir hem de kötücül yazılım içeren internet sitelerinden BrowsingProtection özelliği ile kolayca korunabilirsiniz. F-Secure Freedome VPN’de yaptığımız testler en hızlı indirme oranı ve Ping oranını diğer VPN’lerde olduğu gibi Almanya ve Hollanda sunucularında elde ettik.

Windows, macOS, Android ve iOS platformlarında uygulaması olan F-Secure Freedome VPN, özellikle her zaman bağlı kal opsiyonu ile VPN’de yaşanacak kopukluklarda internet bağlantınızı kesiyor ve saniyeler içerisinde VPN’e tekrar bağlanıyor.

Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında sunucuları bulunan F-Secure Freedome VPN, yıllık abonelik sistemi ile çalışıyor. 3 cihaz 12 ay aboneliği 49.90 euro olan VPN hizmetinin parasını son kuruşuna kadar hakettiğini söyleyebiliriz.

Ancak F-Secure Freedome VPN’in tek bir eksiği bulunuyor. Bu da VPN destekli modemler için size kullanıcı adı ve şifre vermemesi. Bu yüzden F-Secure Freedome VPN’i modeme tanımlayamıyorsunuz. Diğeri ise iOS’te IPSec protokolünü kullanması. Hız ve kararlılık sunan iOS için geliştirilen IKv2 protokolü maalesef ki iOS’te desteklenmiyor.

Freedome VPN’i genel olarak değerlendirecek olursak; sunduğu hız, güvenlik ve zararlı internet sitelerini otomatik engellemesi ile F-Secure Freedome VPN’in şimdiye kadar kullandığım en iyi VPN uygulaması olduğunu söyleyebiliriz.