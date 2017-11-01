iPhone X'teki Face ID, ikizleri ayırt edebiliyor mu?

Apple, güvenlik konusunda çok büyük bir hamle yaparak yüz tanıma teknolojisine iPhone X ile geçiş yaptı. TrueDepth kamera ile çalışan Face ID sayesinde iPhone X sahipleri şifrelerini yüzleri ile değiştirebiliyor. Yüzünüzü bir kere okuduktan sonra; ister sakal bırakın veya kesin, ister gözlük takın ve hatta isterseniz şapka bere takın Face ID sizi tanıyor ve kilidi açıyor.

Dış basında resmi olarak iPhone X'in incelemelerinin gelmesinin ardından en çok merak edilen soru, test edilerek cevaplandırıldı. Face ID, ikizleri ayırt edebiliyor mu? Evet bu sorunun cevabını Mashable ve Business Insider siteleri bugün cevapladı.

Face ID her ne kadar güvenli bir sistem olsa da maalesef ki ikizleri ayırt edemiyor. Eğer bir ikiziniz varsa, iPhone X'inizin kilidini saniyeler içerisinde açabilir. Ancak herkesin parmak izi farklı olduğundan parmak izi okuyucusu Touch ID'de böyle bir güvenlik açığı yoktu.

Apple cephesinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmediği ve bu sorunun güncelleme ile çözülme ihtimalinin çok zor olduğunu belirtelim. Bakalım Cupertinolu firma Face ID'nin kandırılması konusunda nasıl bir açıklama yapacak?