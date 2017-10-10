Face ID, iPad'e gelebilir!

iPad ile tablet piyasasına girdiğinde ortalığı çalkalayan Apple'ın, rakiplerinin ilerleyen yıllarda bu sektörde tutunamamasından dolayı işi kolaylaştı. Ancak üst seviye tablet segmentinde rakipsiz olan Apple, rakipsiz olmasına rağmen her geçen yıl iPad modellerine devrimsel özellikler eklemekten geri kalmadı.

True Tone, HDR, P3 ve ProMotion destekli ekran sayesinde 120 FPS hız sunan iPad Pro'nun yeni modelleri, güçlü işlemcileri ile neredeyse laptop modellerine rakip oluyor. Apple'ın, yeni nesil iPad Pro modellerinde yer vereceği Apple A11X Bionic işlemcilerini beklerken, bugün farklı bir haber bizleri sevindirdi.

İddialara göre; Apple, iPhone X ile hayatımıza girecek olan yüz tanıma teknolojisi Face ID'yi, iPad Pro modellerine getirmek için kolları sıvamış durumda. Bu iddia, Apple'a yakınlığı ile bilinen ve söylediklerinin %90'u doğru çıkan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya ait olması; Face ID'nin 2018 model iPad Pro'da yer alacağını büyük ölçüde kanıtlıyor.