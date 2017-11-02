Face ID mi yoksa Touch ID mi daha hızlı?

Apple, iPhone X ile yıllardır kullandığı parmak izi okuyucusu Touch ID'yi tarihe gömüp, yoluna yüz tanıma teknolojisi olan Face ID ile devam edeceğini açıklamıştı.

TrueDepth kamera sayesinde hızlı ve stabil çalıştığı söylenen Face ID'nin, iPhone X incelemelerinde dışarıda güneşli bir ortamda yüzü okuyamadığı aktarılmıştı. Touch ID'nin hala daha iyi bir çözüm olduğunu savunanlar, bugün Face ID ile Touch ID'yi karşılaştırdı.

Karşılaştırmada Face ID ve Touch ID ile aynı anda iPhone'un kilidi açılmaya çalışılıyor. Face ID, henüz yeni bir teknoloji olduğu için Touch ID'ye göre biraz yavaş çalışıyor ve doğal olarak iPhone'un kilidini yaklaşık 1 saniye geç açıyor.

Arada yaşanan bu 1 saniyelik kaybı, sunduğu üst düzey güvenlik ile absorbe eden Face ID, özellikle 1Password gibi şifre koyulabilen uygulamalarda büyük kolaylık sağlayacak.