Face ID'ye soruşturma!

12 Eylül'de yapılan yeni telefon modellerinin tanıtımından sonra, şuanda Rusya'da ikamet eden NSA'in eski çalışanı Edward Snowden bu teknolojinin güvenlik zafiyeti içerdiğiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada çok konuşulan bu olay sebebiyle birçok telefon kullanıcısı kişisel güvenlik ve gizlilik konusunda endişeye düştü.

Konu üzerine ABD Senatosu'ndan Senatör Al Franken, Face ID'den duyduğu endişenin giderilmesi için Apple CEO'su Tim Cook'a mektup yazdı. Yapılan açıklamada Face ID ayrıntılarının telefonun kendisinde olacağı belirtildi. Ancak Senatör Franken, Apple'ın veya üçüncü bir tarafın bu verileri uzaktan kaydetmesinin mümkün olup olmadığını ve bu teknolojinin maskeler ve fotoğraflar tarafından kandırılamayacağından emin olmak için attığı tüm adımları bilmek istiyor.

Senatör Franken sorduğu sorularda Apple'ın Face ID algoritmasını yetiştirmek için kullandığı bir milyar yüz görüntüsünün nereden geldiğini soruyor ve Apple'ın müşterilerinin yüzlerini başka bir amaçla kullanmayacağına dair güvence istiyor. Edward Snowden, Face ID'nin yüz taramayı normalleştirdiğini ifade ederek kesinlikle kötü amaçlarla kullanılacak bir teknoloji olduğunu belirtmişti.

Ancak Apple firması güvenlik konusuna verdiği önem ve bu alanda yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Birçok Apple kullanıcısı güvenli olduğu gerekçesiyle firmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Apple, FBI'nın San Bernardino'da gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısında ele geçirdiği şifreli iPhone 5c model telefondaki iletişim bilgilerine ulaşma talebini reddetmiş ve olay Silikon Vadisi'nin en çok konuşulan hadiselerinden biri olmuştu.