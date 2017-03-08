Facebook, Advanced Measurement özelliğini duyurdu

Facebook, Advanced Measurement özelliğini duyurdu. İşte Facebook Advanced Measurement özelliğinin detayları.

08/03/2017 11:00

Facebook, tüm çapraz-platform ölçümleme araçları için kaynak niteliği taşıyacak, “Advanced Measurement” adını verdiği yeni ve ileri düzey ölçümleme araçlarını test etmeye başladığını duyurdu. Advanced Measurement kapsamında test edilecek ilk iki ürün erişim (reach) ve atıf (attribution) konularına odaklanacak.

Advanced Measurement, tüm ölçekteki reklamverenlerin yanı sıra hâlihazırda Atlas ölçümleme çözümlerinden faydalanan kurumsal Facebook müşterileri tarafından kullanılabilecek. Söz konusu yeni araç ile Facebook, Instagram, Hedef Kitle Ağı (Audience Network) ve diğer yayıncıların etkilerini karşılaştırmak çok daha kolay hale gelecek.

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İnsan odaklı ölçümlemeyi daha fazla pazarlamacıya ulaştıracak ve işletmelerin, kampanyalarının gerçek etkisini kolayca görmelerine yardımcı olacak bu yeni araçlar, çok yakında Business Manager üzerinden kullanıma sunulacak.

    Yazar: Ender Öztürk

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