Facebook, Arkadaşlar Günü’nüzü kutluyor!

4 Şubat Cumartesi günü 13’üncü yaşına basacak olan Facebook, bugün Arkadaşlar Günü (Friends Day) kapsamında insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının önemine dikkat çekerek, yeni ürünlerini duyurdu.

Facebook’un Arkadaşlar Günü’ne özel yenilikleri ise şöyle:

Kişiye Özel Arkadaşlar Günü Videoları: Facebook’taki insanlar Haber Kaynaklarının en üstünde, arkadaşları ile olan hatıralarını öne çıkaran, içeriğini düzenleyebilecekleri ve profillerinde paylaşabilecekleri kısa bir video ile karşılaşacaklar. Düzenlemelerini facebook.com/friendsday adresi üzerinden yapabilecekler.

Eğlenceli GIF’ler: Messenger, Arkadaşlar Günü’ne özel olarak arkadaşlıkla ilgili eğlenceli GIF’leri öne çıkaracak.

Facebook, Menlo Park’taki ana merkezinde Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg’ün de katılımıyla gerçekleşen Arkadaşlar Günü etkinliğinden bir video da paylaştı.