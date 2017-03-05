Facebook'a beğenmeme tuşu geldi!

Facebook'un uzun bir süredir beğenmeme tuşu üzerinde çalışıyordu. Facebook'un beğenmeme tuşu özelliğinin ilk etapta gönderilerin altında yer alan; beğen, yorum yap ve paylaş tuşlarının oraya ekleneceği düşünülüyordu. Ancak Facebook bizleri ter köşe yaparak beğenmeme özelliğini çok farklı bir yere entegre etti.

Bildiğiniz gibi iOS 10 ile iMessage uygulamasına; mesajlara sticker ile tepki gösterme özelliği eklenmişti. Facebook da buna benzer bir özelliği Messenger platformuna taşıdı. iMessage'ı taklit eden Facebook Messenger, bu yeni özelliğinin içerisine bir de beğenmeme tuşunu ekledi.

Facebook Messenger'da artık gelen mesajlara beğen, beğenme ve emojiler ile tepki verebileceksiniz. Henüz test aşamasında olduğu için kademe kademe sunulan bu özelliğin yakında tüm kullanıcılar ile buluşmasını bekliyoruz.