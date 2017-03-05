Facebook'a beğenmeme tuşu geldi!

Facebook, uzun bir süredir beklenen beğenmeme tuşu özelliğini kullanıma sundu. Peki, bu özellik nasıl kullanılıyor?

05/03/2017 10:45

Facebook'un uzun bir süredir beğenmeme tuşu üzerinde çalışıyordu. Facebook'un beğenmeme tuşu özelliğinin ilk etapta gönderilerin altında yer alan; beğen, yorum yap ve paylaş tuşlarının oraya ekleneceği düşünülüyordu. Ancak Facebook bizleri ter köşe yaparak beğenmeme özelliğini çok farklı bir yere entegre etti.

Bildiğiniz gibi iOS 10 ile iMessage uygulamasına; mesajlara sticker ile tepki gösterme özelliği eklenmişti. Facebook da buna benzer bir özelliği Messenger platformuna taşıdı. iMessage'ı taklit eden Facebook Messenger, bu yeni özelliğinin içerisine bir de beğenmeme tuşunu ekledi.

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Facebook Messenger'da artık gelen mesajlara beğen, beğenme ve emojiler ile tepki verebileceksiniz. Henüz test aşamasında olduğu için kademe kademe sunulan bu özelliğin yakında tüm kullanıcılar ile buluşmasını bekliyoruz.

 

    Yazar: Ender Öztürk

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