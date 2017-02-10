Facebook canlı yayınında intihar etti!

Geçtiğimiz yıl yaşanan canlı yayında intihar etme vakasına bugün maalesef ki bir yenisi daha eklendi. Yalova'da yaşayan Oğuzhan Kaloğlu isimli genç, yapmış olduğu Facebook canlı yayınında av tüfeği ile intihar etti. Facebook canlı yayınında intihar eden gencin, bir sevda yüzünden intihar ettiği düşünülüyor.

Oğuzhan Kaloğlu'nun Facebook'ta, intihar etmeden önce "Bizim aşkımız bitmiş bende sozumu tutuyorum ve bitiyorum ben sen degilim hoşçakal elveda NESLIHAN KALOGLU ALLAHA emanet olun hepiniz" yazısını paylaştığı ortaya çıktı. İntihardan sonra hastaneye kaldırılan Oğuzhan Kaloğlu maalesef ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurturulamadı.

Edilinen bilgilere göre 1 yıldır birlikte olduğu Neslihan Yılmaz isimli kız arkadaşının kendisini terk etmesi üzerine bulunma giren Oğuzhan Kaloğlu, bu yüzden dolayı intihar etmiş. Teknolojioku.com olarak Kaloğlu ailesine başsağlığı diliyor, böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.