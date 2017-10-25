Facebook ekranı ikiye bölecek!

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcı alışkanlıklarını kökünden değiştirecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

25/10/2017 12:45

Facebook, kullanıcıların görüntülediği içerik akışlarını ikiye ayıracağı yeni özelliğini 6 ülkede test etmeye başladı. Yeni özellik ile kullanıcıların görüntülediği içerik akışları arkadaş listelerinde olan kişilerden gelenler ve beğendiği sayfalardan gelenler olarak ikiye ayrılacak.

Facebook'un Haber Akışı'nın ikiye bölünmesinin ardından Facebook hesabı olan kurumların paylaşımlarını arkadaşlardan gelen gönderiler arasında göstermek için Facebook'a para ödemesi gerekecek. Söz konusu yeni özelliğin testleri halihazırda Bolivya, Kamboçya, Guatemala, Sırbistan, Slovakya ve Sri Lanka'da sürüyor.

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Ancak bu özelliğin Facebook'a ne zaman entegre edileceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak tahmin ediyoruz ki en geç 2018'de entegre edilmiş olacaktır!

 

    Yazar: Berk İşçimen

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