Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama: Flash!

Snapchat'i bir türlü satın alamayan Facebook, bu sefer de Snapchat benzeri Flash uygulaması ile karşımıza çıktı. İşte Facebook Flash uygulamasının detayları.

08/02/2017 14:30

Facebook'un Snapchat çıkmazı, firmayı Snapchat benzeri yenilikler sunmaya yöneltmişti. Elindeki Instagram gibi güçlü bir kozu Snapchat özellikleri ile donatmaya çalışan Facebook, şimdi de Flash ismini verdiği Snapchat klonu olarak nitelendirebileceğimiz uygulamasını yayınladı.

Şimdilik sadece Android platformunda yer alan Facebook Flash uygulaması aynı Snapchat gibi çalışıyor. Flash uygulaması ile arkadaşlarınıza fotoğraf ve video gönderebilir, çeşitli yüz filtreleri ile içeriklerinizi çeşitlendirebilir ve arkadaşlarınız ile mesajlaşabilirsiniz

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Çalışma yapısı ile Snapchat klonu olduğunu ilk bakışta belli eden Flash uygulamasının tutup tutmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak Facebook'un bu yöndeki geçmişteki diğer atılımlarını göz önünde bulundurursak, bu uygulamanın da zaman içerisinde mağazalardan kaldırılabileceğini söyleyebiliriz.

Flash uygulamasını indirmek için tıklayın

    Yazar: Ender Öztürk

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