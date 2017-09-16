Facebook Kanada'da araştırma laboratuvarı kuruyor!

Sosyal medya devi Facebook, ABD dışındaki ilk yapay zeka araştırma laboratuvarını Kanada'nın Montreal kentinde açacak. Facebook'un FAIR Montreal adı verilen yeni laboratuvarını kurma kararı, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da katıldığı Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Törende Facebook'un teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer ve çok sayıda davetli vardı.

Törende konuşan Trudeau, şunları kaydetti:

Facebook gibi teknoloji devleri kentlerimize yatırım yapmaya karar verdiklerinde, bu sadece halkımızın birinci sınıf yeteneklerinin bir kanıtı değil aynı zamanda Kanada'nın bir yenilik ve teknoloji merkezi olarak muazzam bir potansiyele de sahip olduğunu gösteriyor. Facebook'un Montreal'deki yeni laboratuvarı, Kanada'nın küresel bir yapay zeka güç merkezi ve geleceğin ekonomisinde bir lider olduğunun altını çizecek. Bu yatırım, diğer önde gelen teknoloji şirketlerini burada iş kurmaya ve Kanadalılar için iyi orta sınıf işler yaratmaya teşvik edecek.

Gelecek yıl açılacak laboratuvarda, McGill Üniversitesi'nden Dr. Joelle Pineau'nun başkanlığında 20 araştırmacıdan oluşan bir ekip görev yapacak. Facebook'un bu laboratuvar için başlangıçta 7 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor. Laboratuvarda, insan konuşmasını anlayabilen akıllı telefon uygulamalarından sürücüsüz otomobillere kadar yapay zeka kullanılacak tüm yeni nesil teknolojilerin üretilmesi planlanıyor.