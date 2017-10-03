Facebook Messenger Lite Android'e geldi!

internet ve batarya gereksinimini azaltan yeni uygulama Facebook Messenger Lite yakında tüm dünyada kullanıma sunulacak.

03/10/2017 12:45
Facebook’un daha az batarya tüketen, interneti daha az harcayan ve daha hızlı hizmet vermesi amaçlanan Lite modellerine bir yenisini daha ekledi. Facebook Lite aplikasyonunun Google Play Store eklemesinden sonra şimdi de Facebook Messenger Lite uygulaması Google Play Store’da yerini aldı. Facebook Messenger Lite, sadece temel özelliklerin yer aldığı ve sadece işlevsel olarak kullanılabilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. 1507019555_facebook-messenger-material-press.jpg Facebook’un çıkarttığı son aplikasyon olduğu için şu an en güncel Facebook uygulaması olma özelliğini de taşıyor. Android tabanlı cihazlar yetersiz internetin bulunduğu ve telefonda az yer kaplaması için oluşturulan Lite versiyonu uygulama şimdilik sadece ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda’da kullanılabiliyor. Yakın zamanda tüm dünyada hizmet açılacak olan uygulamanın, daha çok interneti kısıtlı ve yavaş olan ülkelerde kullanılması hedefleniyor. 1507019564_461062-3-ways-to-fight-facebook-fatigue.jpg Normal Facebook Messenger uygulamasından daha az internet harcayan uygulama interneti pahalı ve yavaş ülkeler için sorunsuz bir çözüm olarak nitelendiriliyor. Her zaman büyük şirketler ilk önce Android cihazları için uygulama çıkartıyorlar. Bu geleneği bozmayan Facebook, Messenger Lite uygulamasını da öncelikle Android kullanıcıları için kullanılabilir kıldı. Apple’ın mobil işletim sistemi olan iOS için henüz kullanılabilir olmayan aplikasyonun Apple için ne zaman uygulamayı yayınlayacağı ise bilinmiyor. Hatta bazı iddialara göre Messenger Lite uygulaması iOS tabanlı çalışan cihazlar için hiç gelmeyebilir.

 

 

 

    Yazar: Berk İşçimen

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