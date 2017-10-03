Facebook Messenger Lite Android'e geldi!

’un daha az batarya tüketen, interneti daha az harcayan ve daha hızlı hizmet vermesi amaçlanan Lite modellerine bir yenisini daha ekledi.aplikasyonununeklemesinden sonra şimdi deuygulaması’da yerini aldı., sadece temel özelliklerin yer aldığı ve sadece işlevsel olarak kullanılabilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.’un çıkarttığı son aplikasyon olduğu için şu an en günceluygulaması olma özelliğini de taşıyor.tabanlı cihazlar yetersiz internetin bulunduğu ve telefonda az yer kaplaması için oluşturulanversiyonu uygulama şimdilik sadece ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda’da kullanılabiliyor. Yakın zamanda tüm dünyada hizmet açılacak olan uygulamanın, daha çok interneti kısıtlı ve yavaş olan ülkelerde kullanılması hedefleniyor.Normaluygulamasından daha az internet harcayan uygulama interneti pahalı ve yavaş ülkeler için sorunsuz bir çözüm olarak nitelendiriliyor. Her zaman büyük şirketler ilk öncecihazları için uygulama çıkartıyorlar. Bu geleneği bozmayanuygulamasını da önceliklekullanıcıları için kullanılabilir kıldı.’ın mobil işletim sistemi olaniçin henüz kullanılabilir olmayan aplikasyonuniçin ne zaman uygulamayı yayınlayacağı ise bilinmiyor. Hatta bazı iddialara göreuygulamasıtabanlı çalışan cihazlar için hiç gelmeyebilir.