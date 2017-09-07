Facebook renkleniyor!

Facebook renkli durum güncelleme özelliğini yorumlara kadar genişletiyor. Facebook, kullanıcıların renkli olarak yorum yapmasına izin verecek özelliği test ediyor. Çok renkli yayın özelliği gibi, bu, kullanıcıların yorumlarını üzerine yerleştirmek için çeşitli renk ve degradeler arasından seçim yapmasına izin veriyor. Bu özellik şuan için sadece mobil platformda yer alıyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda sosyal paylaşım ağı, renkli durumu güncellemeleri paylaşma özelliği sağlamıştı. İlk olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında sunulan renkli arka planlı gönderi özelliği başta Android kullanıcılarına, daha sonra iOS kullanıcına ve son olarak da web arayüzüne eklenmişti.

Facebookgökkuşağı metnine yönelik temiz görünümünü sızdırmasıyla Myspace'e daha fazla benzemeye başladı. Myspace, kullanıcıların hareketli arka planlar, ses, parlama çıkartmaları, renkleri ve daha fazlasını eklemelerine olanak tanıyarak kullanıcıların profillerini HTML kullanarak özelleştirmelerine olanak tanıyor.